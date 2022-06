Sprawdzone sposoby na przytulny dom!

Ciepłe kolory mogą pojawiać się we wnętrzu w sposób niestandardowy. Niekoniecznie ściany muszą dominować w całym wystroju pomieszczenia. Biel jest dobrą bazą dla wszystkiego, która wyeksponuje każdą barwę w dodatkach lub wyposażeniu. Na powyższym przykładzie widać bardzo ciepły, żółty kolor w akcentach: na pościeli, grzejniku oraz pod przetarciami postarzanych mebli. Jest to najoryginalniejszy pomysł na wprowadzenie koloru do wnętrza jaki do tej pory widzieliśmy. Pamiętajmy jednak o odpowiednim doborze odcienia barwy, by był głęboko nasycony lecz nie neonowy. Do przytulnych wnętrz, na przykład cytrynowe żółcie nie pasują. Wybierajmy te z palety bardziej nasyconych, zgaszonych kolorów. Ich efekt podbić może również ciepłe oświetlenie.