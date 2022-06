Trójkątny ogród pięknie zaprojektowany!

Idealny ogród każdy z nas wyobraża sobie inaczej. Jedni mają wizję zagospodarowania przestrzeni na planie kwadratu, natomiast inni na pragną ogrodu na planie prostokąta, jednak nikt chyba nie rozważał nigdy chęci posiadania ogrodu w kształcie trójkąta. Wbrew temu co mogłoby się wydawać, trójkątne ogrody są bardzo często spotykane, natomiast ich zagospodarowanie, aranżacja spędzają sen z powiek ich właścicielom, ponieważ nieregularna forma jest bardzo trudną do urządzenia. Dziś postaramy Wam się pokazać jak pięknie mogą prezentować się trójkątne ogrody oraz przedstawimy Wam kilka sposobów na zagospodarowanie wolnych kątów. Przekonacie się, że nawet trójkątna przestrzeń może prezentować się efektownie i być funkcjonalną.

Szczęśliwi posiadacze zielonej przestrzeni przed domem czy mieszkaniem bardzo często zmagają się z trudem funkcjonalnego rozplanowania tego terenu. Najchętniej chcielibyśmy, aby znajdowały się w niej miejsce do wypoczywania, czyli kilka leżaków czy stół z wygodnymi krzesłami, miejsce na ognisko bądź grill oraz ciekawa forma dekoracyjna tej przestrzeni, jak fontanna czy oczko wodne. Niestety na ograniczonym terytorium nie możemy sobie pozwolić na wykorzystanie wszystkich wcześniej wymienionych atrakcji. Prócz ograniczeń związanych z powierzchnią pozostają te, które dotyczą wykorzystania dwóch odległych narożników zbiegających się w dwie linie tworzące szpiczaste zakończenie, które jest niezwykle trudne do zaaranżowania. Najprostszym sposobem wykorzystania tego obszaru jest ustawienie tam altany, oryginalnej rzeźby ogrodowej lub po prostu grilla. Altana to doskonałe miejsce do wypoczynku czy przyjmowania gości. Dzięki jej wykorzystaniu w trójkątnym ogrodzie będziemy mogli cieszyć się chwilami prywatności na świeżym powietrzu z książką w ręku lub lampką wina. Natomiast latem będzie stanowiła doskonałe miejsce do wieczornych, hucznych spotkań w gronie najbliższych znajomych, przyjaciół. Z kolei grill w rogu ogrodu to przede wszystkim doskonały sposób na zagospodarowanie tak trudnej wnęki. Dzięki temu będziemy mogli przyrządzać posiłki na świeżym powietrzu, miło spędzać czas oraz dbać o kondycję naszego organizmu, bo grillowane posiłki są o wiele bardziej fit niż te smażone.