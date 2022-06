10 zaskakujących aranżacji małego salonu!

Mając małą przestrzeń do zagospodarowania, czasem musimy sięgnąć po nietypowe rozwiązania. O ile półki na ścianach nie są niczym nowym, to ich ciekawy kształt może dodać wnętrzu uroku, a dzięki temu, że nie są one podłużne, to ściana nie wyda się nam krótsza. Jest to bardzo prosty zabieg, który pozwala na nowoczesne wykorzystanie tradycyjnego dodatku – półki na książki. Wieszając półki na ścianach, aranżacja małego salonu zyska dodatkową przestrzeń do wykorzystania, ponieważ zamiast regału, wszystkie książki mamy ułożone na półce.