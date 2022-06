Fantastyczne tapczany dla dzieci w różnym wieku!

W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, kiedy przestaje mieścić się w wygodnej bujanej kołysce. Tego etapu nie pamiętamy, ale zdają sobie z tego sprawę rodzice, którzy małe łóżeczko muszą zamienić na łóżko lub tapczan, które będzie z nami przez następne kilka, a może i kilkanaście lat. Tapczany dla dzieci występują w wersjach bajkowych, kolorowych, ale też stonowanych i bez zbędnych wzorów. To co odróżnia tapczany dla dzieci od łóżek, to skrzynia pod tapczanem lub możliwość jego wysunięcia. We wnęce może się znajdować skrzynia na pościel lub druga część materaca, dzięki której dziecko będzie miało dużo miejsca podczas snu. Jest to komfortowe rozwiązanie, jeżeli w pokój dziecka nie służy jedynie do odpoczynku, ale też do nauki, czy wspólnych zabaw z innymi dziećmi – po złożeniu tapczanu służy on jako klasyczna kanapa.

Przygotowaliśmy kilka przykładów, które pokazują tapczany dla dzieci w różnym stylu, dla młodszych i tych trochę starszych.