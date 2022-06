Rośliny w domu – jak zapewnić im światło?

Rośliny w pomieszczeniach tworzą wspaniałą atmosferę – sprawiają, że wnętrze jest przyjemniejsze oraz wprowadzają zdrowy mikroklimat. Im bardziej o nie dbamy, tym więcej dobrodziejstw od nich otrzymujemy. Oprócz tego, że poprawią nam humor i pomagają pozbyć się stresu, to sprawiają również, że jesteśmy zdrowsi i pełni energii do działania. To, czego one potrzebują, by jak najlepiej pełnić swoje zadania, to dobra ziemia, przestrzeń do rozwoju, woda, a przede wszystkim odpowiednia ilość światła. Sprawa wydaje się być mało skompilowana – przecież nasze rośliny stoją na parapecie! Czasem to jednak nie wystarczy – niektóre z nich nie są przystosowane do krótkich dni bez słońca. Co zatem możemy zrobić, by poprawić warunki do życia naszym roślinom? Jak zapewnić im odpowiednią ilość światła?