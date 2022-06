Tapety do salonu, które warto zobaczyć!

To przykład tego o czym pisaliśmy we wstępie. Salon urządzony w bieli można udekorować na miliony sposobów. Jedną z nich może być główna ściana wyłożona tapetą. Fajnym trikiem jest wybór białej tapety z oryginalnym nadrukiem, której krawędzie, dzięki temu że są w tym samym kolorze co ściany obok, stopią się z otoczeniem. Będzie to sprawiało wrażenie namalowanych ręcznie, jak w tym przypadku, linii na ścianie. To propozycja tapety do salonu w lekkim, niezobowiązującym stylu, którą możemy dzięki temu, obkleić wszystkie ściany w pokoju. Zwróćmy uwagę na ten szczegół – dekoracja okna nawiązuje do tapety do salonu! Nic, we wnętrzu Sceny Domowe, nie jest dziełem przypadku! Świetne!