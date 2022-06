Mała łazienka z prysznicem – piękne aranżacje!

Mała łazienka z prysznicem to wyzwanie, ale mała łazienka z prysznicem na poddaszu to jeszcze większy problem, który jak się okazuje, możemy pomysłowo rozwiązać. Wystarczy wykorzystać skośną ścianę, która zazwyczaj służy tylko w miejscu w którym jest najwyższa, a dalsza część skosu nikomu się nie przydaje. To błąd! Wystarczy, tak jak w tym przypadku, zamontować prysznic na całej długości pod skosem, co maksymalnie wykorzysta przestrzeń użytkową.