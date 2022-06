Cudowne odrodzenie starej zagrody!

To zdjęcie przedstawia nam budynki wiejskie sprzed renowacji. Był to typowy dom dla rolniczego regionu, wykonany z cegły, o małych oknach i ostro schodzącym w dół dachu pokrytym ceglaną dachówką. Na całość składają się dwa budynki- jeden większy, o funkcji mieszkalnej, a drugi mniejszy, zapewne do przechowywania i składowania. Zachowały się one całkiem dobrym stanie, jeżeli chodzi o ich strukturę i konstrukcję, ale zdecydowanie wymagały renowacji i przystosowania do współczesnych wymagań mieszkaniowych.