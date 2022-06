Zautomatyzowany ogród zmieni Wasze życie!

To będzie hit wśród fanów letniego grillowania na świeżym powietrzu! Taka maszyna to absolutny skok w przyszłość. Jest zintegrowana z Waszym smartfonem dzięki temu możecie wysłać jej wiadomość kiedy zbliżacie się do domu a ona automatycznie rozpocznie proces grillowania potraw. A na dodatek, kiedy soczyste steki będą już upieczone – poinformuje Was o tym drogą telefoniczną. Taki grill to marzenie każdego prawdziwego łasucha.

Jeśli podoba Wam się grill ze zdjęcia zajrzyjcie koniecznie na stronę Fabryka Form. Sklep ten oferuje swoim klientom tysiące artykułów wyposażenia wnętrz, takich jak akcesoria kuchenne, garnki, akcesoria łazienkowe, akcesoria biurowe, lampy, meble, dekoracje ogrodowe oraz stylowe dodatki.