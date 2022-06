Środki ochrony przeciwpożarowej w drewnianym domu

Drewniane domy są piękne i bardzo ekologiczne dlatego stanowią wspaniałe miejsce do mieszkania ale mają jedną zasadniczą wadę – są nie odporne na działanie ognia dlatego szybko i łatwo się palą. Dane statystyczne dotyczące ilości pożarów i osób, które w nich giną, są niepokojące. Otóż najwięcej osób ginie w płomieniach we własnym domu. Powodem takiej sytuacji może być awaria instalacji, nieuwaga ze strony właścicieli, albo zwyczajny pech. Aby uniknąć tragedii i uchronić swoich bliskich oraz dorobek życia przed pożarem, wystarczy odpowiednio zabezpieczyć dom. Jest to możliwe nawet w wypadku domów drewnianych. Zobaczcie jak łatwo i skutecznie możecie to zrobić.