9 najciekawszych nowoczesnych domów!

Nowoczesne domy mogą być także ciepłe i przytulne. Choć zazwyczaj do ich wznoszenia używa się surowych materiałów- betonu, metalu, szkła- to jednak znaleźć można takie przykłady, na których widok od razu robi nam się cieplej. Domy z drewna także mogą mieć nowoczesny charakter. Udowadnia to ten prezentowany na zdjęciu. Prosta sześcienna bryła, liczne przeszklenia, a elewacja wyłożona drewnem. To właśnie ten ostatni materiał czyni ten dom przytulnym i przyjemnym do oglądania.