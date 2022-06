Dom pełen magii!

To jedno zdjęcie wystarcza, by nie tylko nas oczarować, ale też przekazać nam, o co chodziło naszym architektom. Ich celem było stworzenie otwartych przestrzeni, które łączyłyby się harmonijnie z zewnętrzem, z naturą. Dobra komunikacja i płynne przechodzenie w siebie różnych sfer to podstawa tego projektu. Tylko w ten sposób nasi architekci mogli zapewnić mieszkańcom miejsce idealne do wypoczynku, do zrzucenia z siebie stresów dnia i miejskiego życia, w którym panuje atmosfera spokoju i wypoczynku. Taras, zewnętrzna jadalnia oraz basen wszystkie położone są w jednej linii komunikacyjnej, dzięki czemu możemy napawać się widokiem ich wszystkich na raz.