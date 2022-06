TOP 10 – najciekawsze kominki!

Kominek narożny wolnostojący lub piec kominkowy – to coraz popularniejsze rozwiązanie, które zwalnia nas z tworzenia do niego zabudowy. Jest przez to tańszy i prostszy w wykonaniu, a jedyne o co musimy zadbać to dobry wkład kominkowy i odpowiednia wentylacja. W tym przypadku została stworzona osobna strefa relaksu – przebywając w niej możemy podziwiać palący się ogień i odpocząć podążając za hipnotyzującym tańcem płomieni. Takie rozwiązanie świetnie się sprawdzi w większych pomieszczeniach, urządzonych w minimalistycznym, industrialnym stylu.