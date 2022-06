Narożniki kuchenne – ciekawe aranżacje!

Mając do zagospodarowania takie miejsce w kuchni, jak to, możemy albo postawić zwykły narożnik i do tego stół oraz dwa krzesła albo stworzyć wrażenie symetrycznej całości, która jest zarazem prosta i piękna. Narożniki kuchenne w nowoczesnym wydaniu obejmują nie tylko zwykłe drewniane siedziska, ale też miękkie i wygodne meble, które pozwolą na spożycie rodzinnego posiłku w komfortowej atmosferze. Aranżację dodatkowo podkreślają kontrastujące ściany oraz podświetlona wnęka. A to wszystko utrzymane w surowym stylu!