Nietypowe pomysły na oświetlenie w salonie!

Oświetlenie w salonie jest jednym z tych elementów, który przewidujemy już na etapie planowania. Pełni bardzo ważne funkcje, które właściwie możemy podzielić na dwie główne – praktyczną oraz dekoracyjną. Oświetlenie w salonie z praktycznego punktu widzenia będzie oczywiście dobierane nieco inaczej – musi spełnić pewne wymogi funkcjonalne, aby umożliwić swobodne przebywanie w pomieszczeniu. Niemniej ważne jest to, aby było zdrowe dla oczu – nie wymuszało ich natężonej pracy, ale też nie osłabiało wzroku. Punkty świetle, więc powinny być rozłożone równomiernie po wnętrzu. W miejscach strategicznych natomiast powinny działać nawet ze zdwojoną siłą. Dodatkowo muszą uwzględniać różne potrzeby mieszkańców – dostosowywać swoje natężenie, a może i nawet barwę do konkretnych czynności. Innego światła potrzebujemy podczas spotkania ze znajomymi, innego podczas oglądania telewizji czy czytania książki. Hipotetycznych sytuacji jest sporo i warto o tym pamiętać, bo jak wspominaliśmy, oświetlenie w salonie jest jednym z pierwszych zadań, które przy złym planowaniu trudno będzie zmienić. Nie należy również zapominać o pozostałych pomieszczeniach – różnice w natężeniu światła nie powinny być znaczne, w przeciwnym razie nasze oczy będą doświadczać szoku za każdym razem, gdy wejdziemy do silniej oświetlonego pomieszczenia.

My jednak skupimy się na tej drugiej, przyjemniejszej funkcji – dekoracyjnej. Oświetlenie w salonie zostanie przeanalizowane w kategoriach czysto estetycznych, więc mamy nadzieję, że będzie to dla Was równie czysta przyjemność. I ostrzegamy – żaden pomysł typowy nie będzie!