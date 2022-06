Oświetlenie salonu – 10 praktycznych porad

Najważniejszym pomieszczeniem w naszym mieszkaniu jest salon, dlatego tak ważne jest aby go odpowiednio oświetlić i wyeksponować to na czym nam najbardziej zależy. Jak to zrobić? Poniżej mamy dla Was 10 pomysłów na oświetlenie salonu.

Salon pełni różnorakie funkcje w życiu każdej rodziny. To miejsce spotkań ze znajomymi, miejsce zabaw naszych dzieci, a także miejsce gdzie możemy się zrelaksować i odpocząć po wyczerpującym dniu. Aby móc w pełni cieszyć się z jasnego, oświetlonego salonu, musimy pierw odpowiednio go urządzić. Przede wszystkim stawiamy na jasne, nieprzytłaczające meble, ciepłe kolory ścian czy tapet. Staramy się unikać ciemnych, kolosalnych mebli, które spowodują, że nasz widny salon zamieni się w ponury kąt. Najbezpieczniejszymi kolorami są beże i jego odcienie, szarości, jasny brąz oraz biel. Jeżeli jeszcze nie macie pomysłów na to jak urządzić Wasz idealny salon, odsyłamy do artykułu, który zapewne Wam w tym pomoże: Jak urządzić nowoczesny salon?