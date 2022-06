Salon wygodny jak sypialnia- sprawdzone sposoby!

Rozkładana kanapa jest świetnym rozwiązaniem dla mieszkań, w których nie zmieścimy dodatkowego łóżka ani nawet materaca, a przyda się zawsze w sytuacji, gdy ktoś będzie chciał u nas przenocować. W ten sposób kupując mebel do salonu, tak naprawdę mamy już jeden kłopot z głowy mniej – czyli miejsce do spania dla gości. Takie sofy mogą być dwu lub trzyosobowe, a to, jakiej są wielkości, powinniśmy dobrać do wielkości pokoju. Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na to, ile miejsca będzie nam potrzebne do jej rozłożenia, aby się przypadkiem nie okazało, że styka się z przeciwległą ścianą lub, co gorsza, nie można je całkowicie rozłożyć! Jeśli uporamy się z takim podstawowym pomiarem, to pozostaje nam wybór odpowiedniej kanapy, czyli dopasowanie jej do aranżacji salonu. W ciągu dnia będzie ona służyć przede wszystkim do siedzenia i powinna być wygodna. Zaś wieczorem przemieni się w łóżko. Takie kanapy mają zazwyczaj wbudowaną drewnianą skrzynię na pościel. Zaoszczędzimy dzięki temu miejsce, które musielibyśmy zagospodarować w innej części mieszkania na przechowywanie dodatkowego kompletu pościeli i poduszek.