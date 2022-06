W ramach naszej serii- życie w zgodzie ze znakiem zodiaku- zaprezentujemy Wam dzisiaj, jak mieszkają zodiakalne Panny (23 sierpnia- 22 września). Analizujemy cechy charakteru przypisane Pannom i sprawdzamy, jak przenoszą się one na dom, w których zamieszkują, ich wystrój i aranżację. Zodiakalne Panny cechują się szczerością, uczciwością, są precyzyjne, dokładne i można na nich polegać. Często przypisać można im perfekcjonizm, co przejawia się w zamiłowaniu do porządku i dobrej organizacji.