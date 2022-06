Zamieszkaj w kościele!

Odnawianie i zmienianie przeznaczenia starych kaplic i kościołów jest jednym z najgorętszych trendów we współczesnej architekturze. Konwertowanie takich budynków w przestrzenie mieszkalne niesie za sobą nie tylko duży ładunek emocjonalny, ale także walory estetyczne. Te pierwsze odnoszą się do duchowej strony mieszkania w miejscu, w którym celebruje się zarówno życie, jak i śmierć. Z architektonicznego punktu widzenia, kamienice i kościoły są zazwyczaj niezwykle estetyczne, piękne, zabytkowe i oferują przestrzeń do stworzenia naprawdę wyjątkowych apartamentów.

Jeżeli cała ta idea wciąż Was nie przekonuje, zobaczcie efekty metamorfozy starej kaplicy w nowoczesne i eleganckie apartamenty.