Podmiejska elegancja!

Przeprowadzki na przedmieścia to trend, którego z pewnością nie można nazwać nowym. Od wielu lat możemy obserwować, jak ludzie starają się pogodzić swoją miłość do miasta z poszukiwaniem spokoju, bezpiecznego miejsca do wychowania dzieci. Czy można mieć wszystko? Ambitną pracę z perspektywami, do której dojazd nie byłby aż tak długi, codzienny relaks na świeżym powietrzu we własnym ogródku, w cichej okolicy? Dla wielu odpowiedzią są przedmieścia.

Najlepiej oczywiście samemu wybudować dom, wtedy będziemy mieć pewność, że spełni on wszystkie nasze oczekiwania. Jednak jaki styl wybrać? Tutaj powinniśmy kierować się naszym gustem oraz intuicją – to w końcu inwestycja na lata, jeśli nie na całe życie. Warto przejrzeć zdjęcia realizacji w różnych stylach, wtedy od razu zauważmy, co nam się bardziej podoba, a co mniej. Na szczęście na homify jest ich pełno.

Dzisiaj proponujemy Wam podmiejski dom w stylu nowoczesnym w obiektywie wyjątkowego fotografa wnętrz Michała Młynarczyka. Pora przenieść się pod Warszawę…