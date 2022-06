Jak urządzić przedpokój – 10 praktycznych pomysłów

Siedzisko to podstawa jak urządzamy przedpokój i gdy posiadamy do tego odpowiednią przestrzeń. Dobrze się prezentuje, a co najważniejsze jest funkcjonalne. Musimy pamiętać o tym, aby meble do przedpokoju nie były zbyt masywne, ani za ciemne. Przedpokój to zazwyczaj miejsce bez dostępu do okien, a co za tym idzie zaciemnione. Każdy mebel powinien być doskonale dopasowany (kolor, wielkość itp.) do tego pomieszczenia. W przypadku gdy nasz korytarz posiada okno, możemy zaszaleć z kolorem ścian bądź dodatków, takich jak np., wzorzysty dywan.