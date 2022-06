Projekt salonu – co powinien uwzględniać?

Nie jest łatwo stworzyć doskonały projekt salonu. Obecnie istnieje wiele różnych stylów, w których można go urządzić i ciężko wybrać tylko jeden z nich. Istnieje jednak kilka uniwersalnych elementów, które niezależnie od rodzaju aranżacji na jaką się zdecydujecie, warto uwzględnić tworząc swój projekt salonu. Pamiętajcie o tym, że ta przestrzeń powinna być przede wszystkim przestronna. Jest to podstawa tego, żebyście czuli się w pełni komfortowo w swoim domu. Dobrze jest również uwzględnić odpowiedni rodzaj oświetlenia. Jeżeli lubicie jasne wnętrza, do których promienie słoneczne mają swobodny dostęp – koniecznie rozważcie taki projekt salonu, który uwzględnia dużą liczbę okien. Ciekawym pomysłem jest stworzenie w swoim domu ścian z szyb. To rozwiązanie jest bardzo często wykorzystywane przez projektantów, ponieważ prezentuje się niesamowicie oraz jest bardzo funkcjonalne. Z kolei w nocy odpowiednią dawkę światła zapewni Wam duży żyrandol oraz lampy stojące. Takie połączenie sprawi, że salon będzie emanował niesamowitym blaskiem.

To bardzo ważne, by zdecydować się na taki projekt salonu, który zaspakaja wszystkie nasze potrzeby. Nie ulega wątpliwości fakt, że to właśnie w tej przestrzeni przebywamy bardzo często nie tylko w gronie rodziny, ale również pośród znajomych. Przedstawiamy Wam kilka przykładów elementów, które powinien uwzględnić każdy projekt salonu. Zainspirujcie się nimi i stwórzcie przestrzeń Waszych marzeń!