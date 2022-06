Lampki nocne dla dzieci – 10 wyjątkowych przykładów

Jeżeli nie chcecie montować nad głową swojej pociechy lampki nocnej dla dzieci, świetnym rozwiązaniem będą te stojące na długich nogach, najlepiej z regulowanym umiejscowieniem klosza. To propozycja dla tych z Was, którzy są rodzicami większych pociech. Przy wieczornym czytaniu będą one mogły same regulować dostęp do światła w zależności od potrzeb. Świetnym przykładem stojącej lampki nocnej dla dzieci jest ta, którą zastosowano w projekcie Miśkiewicz Design for Kids. Prosta forma i niewielki klosz świetnie wkomponowują się do jasnego wnętrza, co więcej, Wy będziecie pewni, że klasyczny kształt lampki nie znudzi się dziecku po kilku miesiącach. Jednocześnie decydując się na taką lampkę, pamiętajcie o prawidłowym rozmieszczeniu kontaktów w pokoju dziecka – kontakt nad głową może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia Waszego dziecka.