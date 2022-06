Jak urządzić małą kuchnię- proste sposoby!

Niewielkie kawalerki to duża udręka szczególnie tych, którzy żyją w dużych miastach. Jeżeli zastanawiacie się, jak urządzić małą kuchnię na metrażu kilkunastu metrów, powinniście koniecznie zainspirować się projektem Holzgeschichten! Ta niezwykła przestrzeń jest dowodem na to, jak odpowiednie rozplanowanie aranżacji może wpłynąć na jej przestronność. Projektanci stworzyli rozległą zabudowę kuchni łącząc ją z szafą o idealnie takim samym stylu! W małych pomieszczeniach konsekwencja we wzornictwie jest konieczna – stąd duża ilość szafek nie razi, ponieważ przypominają one fragment ściany. Co więcej, zabudowa kuchni oddziela wnętrze jadalni od obszernego łóżka, imitując ścianę. Dzięki takiemu rozplanowaniu przestrzeni, w kawalerce pozostaje ogrom miejsca, który sprawia, że pomieszczenia stają się przestronne i jasne. Dzięki dużej ilości bieli i naturalnego drewna całość jest przytulna, ale i minimalistyczna.