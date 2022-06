Zabudowa kuchni w 10 różnorodnych stylach

Jeżeli cenicie podróże i kulturę odległych krajów, kuchnia projektu architektów z Tweedie+Pasquali na pewno wprawi Was w zachwyt! Ta egzotyczna zabudowa kuchni urzeka nie tylko swoją oryginalną formą, ale również ponadczasowością. Meble wykonane zostały z egzotycznego drewna w ciepłym, ciemnym kolorze, co w połączeniu z kremowym blatem z marmuru daje niezwykle wytworny efekt. Projektanci zdecydowali się na prostą zabudowę kuchni, urozmaicając ją jednak o symetrycznie ułożone szafki po dwóch stronach. Jest to niezwykle funkcjonalne i jednocześnie estetyczne rozwiązanie, które nie tylko zwiększa powierzchnię do przechowywania, ale także nadaje oryginalnego charakteru całej zabudowie kuchni.