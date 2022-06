Szare ściany w 10 różnych odsłonach!

Garderoba to domowa świątynia niejednej kobiety. Warto, aby ta wyjątkowa przestrzeń swoim wyglądem sprzyjała rytuałowi mierzenia ubrań i dobierania dodatków. Świetnym przykładem na idealnie zaaranżowaną garderobę jest projekt architektów z NK Design Studio. Specjaliści zadbali o to, by przestrzeń była kobieca i subtelna, w romantycznej estetyce glamour. Czy można urządzić wnętrze w takiej stylistyce decydując się na szare ściany? Okazuje się, że jest to strzał w dziesiątkę! Szare ściany perfekcyjnie równoważą subtelny charakter przestrzeni, dzięki czemu nabiera ona wyrafinowanego charakteru. Zwróćcie uwagę na elementy, które tworzą tą garderobę wyjątkową! Duże lustro w ciężkiej ramie, florystyczny dywan w kolorze głębokiego granatu, czy designerskie lampki sprawiają, że ta domowa przestrzeń zamienia się we wnętrze godne najbardziej luksusowych butików!