Modne wnętrza – 8 ponadczasowych przykładów!

Niesłychanie modne wnętrza teraz, skąpane są bieli. To styl skandynawski, który króluje w mieszkaniach młodego pokolenia ze względu na mnóstwo praktycznych względów – biała farba jest tańsza od innych i łatwo dostępna oraz bezproblemowo, w każdym momencie można ją zamalować innym kolorem, a także daje wrażenie przestronności, światła, czystości. Do tego jest świetnym tłem dla wszelkiego rodzaju obrazów, mebli i dodatków. Można by tak wymieniać w nieskończoność. Tyle o ścianach, przejdźmy do pokazanego na powyższej fotografii, oświetlenia. Szalenie popularne są lampy w stylu industrialnym, niekoniecznie tylko we wnętrzach o tym samym charakterze. Czarne, duże, metalowe abażury to hit, który oświetla modne wnętrza. Kontynuując, zauważamy wreszcie piękne krzesła w jadalni. To z kolei projekty z lat sześćdziesiątych w przyjemnych, nowych obciach. Z modą jest tak, że zatacza koło, a dokładniej wraca do nas z przeszłości. Tak jest dziś z elementami w stylu vintage – jest to obowiązkowa pozycja, bez których modne wnętrza nie mogą się obejść.

