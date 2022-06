Domowe biuro w 6 różnych odsłonach!

Planując domowe biuro z biblioteką, trzeba wziąć pod uwagę dość gęstą zabudowę meblową z otwartymi półkami na przechowywanie książek. Można rozwiązać ten problem w taki sposób jak na powyższym przykładzie zagospodarowania w tym celu, całych dwóch ścian. Ciekawym i bardzo funkcjonalnym pomysłem jest nieregularne zasłonięcie kilku półek drzwiczkami, dzięki czemu schować możemy, na przykład teczki z ważniejszymi dokumentami lub ukryć nieestetyczne akcesoria biurowe. Co bardziej interesujące z aranżacyjnego punktu widzenia, to zastosowanie tych samych materiałów na półki i stojący w centralnym miejscu – stół. Fronty szafek wykonane są z tego samego drewna co blat stołu, jego czarna konstrukcja nawiązuje do koloru zabudowy półek, a także nawet do okiennej ramy. Efekt potęguje drewniana podłoga w bardzo podobnym kolorze. Ten nowoczesny styl przełamuje główne, starodawne biurko, z dwiema obszernymi szafkami po bokach, które dodaje wnętrzu charakteru i powagi, zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia.