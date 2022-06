11 fantastycznych rozwiązań na małą garderobę!

Garderoba to osobne pomieszczenie użytkowe służące do przechowywania odzieży. Z garderobą jest tak, że wszyscy chcieliby ją mieć, bo jest niesamowicie praktyczna, ale nie każdy może sobie na nią pozwolić. Na drodze do szczęścia, a więc do nowej, dużej garderoby najczęściej staje… ściana. W tym punkcie kończy się nasze mieszkanie i co gorsza – nie ruszy się dalej nawet o milimetr. Pomimo wszystko, warto walczyć o tą dodatkową funkcję w mieszkaniu. Dlatego kombinujemy, szukamy i staramy się stworzyć alternatywy czy w ogóle jakiekolwiek miejsce do przechowywania naszych rzeczy. Jako, że mała garderoba to temat trudny, a wydaje się być jednocześnie ciekawym, to podjęliśmy się zadania przygotowania garści pomysłów i porad, które będą, mamy nadzieję, wspierać Was w walce z upartymi ścianami Waszego mieszkania. Oprócz pomysłów czy także aranżacji tej przestrzeni, mała garderoba dostarczyła nam inspiracji do szukania dla niej alternatyw. Zastanowimy się jak trudności zamienić w korzyści i wykorzystać je jako ciekawy sposób na urozmaicenie całego naszego mieszkanie. Mała garderoba i wyzwania jakie stawia są więc dla nas prawdziwą szkołą sztuki aranżacji wnętrz.