Drewniana chata na wyższym poziomie!

Kuchnię urządzono w taki sposób, by naturalne światło słoneczne miało do niej swobodny dostęp. Gwarantują to ściany wykonane ze szkła, dzięki którym możliwe jest również obserwowanie tego, co dzieje się poza domem. To bardzo nowoczesne rozwiązanie, które jest ostatnio bardzo popularne. Zobaczcie, że nasi specjaliści wybrali do tej kuchni wyspę, która zdecydowanie ułatwia przyrządzanie różnorodnych, smacznych potraw.