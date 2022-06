Koszt budowy domu – z czym musimy się liczyć?

Następnym krokiem jest osiągnięcie stanu surowego otwartego, co oznacza stworzenie konstrukcji opierającej się na ścianach nośnych, działowych, stropach i kominach, a to wszystko podwaja cenę, którą otrzymaliśmy w poprzednim etapie. Do tego musimy dołożyć pokrycie dachu, bo dom bez dachu byłby dość bezużyteczny – a to zwiększa cenę znów o całkiem sporą kwotę. Licząc około 25 tysięcy na pokrycie dachu, razem z wylaniem fundamentów i stanem surowym otrzymujemy koszt budowy domu na 75 tysięcy, w zaokrągleniu 80 tysięcy. Aby dotrzeć do stanu surowego zamkniętego musimy zamontować okna i drzwi wejściowe – zależnie od tego ile okien planujemy w naszym wymarzonym domu, cena będzie się różnić, ale możemy ogólnikowo przyjąć 10 okien razem za ponad 10 tysięcy, co daje nam już całkiem sporą sumę.