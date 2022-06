Tak dzisiaj żyliby Flintstonowie!

Tak cały obiekt prezentuje się z zewnątrz. Już na pierwszy rzut oka widać, że mamy do czynienia z nietuzinkowym budynkiem. Fachowcy stworzyli wyjątkowy, parterowy dom, którego głównym elementem jest… Kamień! To właśnie ten materiał stanowi idealne odniesienie do wspomnianego filmu animowanego, a co więcej gwarantuje to, że właściciele będą mogli przez długie lata cieszyć się życiem w naprawdę oryginalnie zaaranżowanym miejscu. Drzwi wejściowe do tego domu zostały stworzone z nowoczesnych przeszkleń, które stanowią ciekawe zestawienie z pozostałymi elementami wykorzystanymi do stworzenia tego budynku.