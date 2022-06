Proste sposoby na malowanie ścian!

Pierwsze co musimy zrobić, jeżeli planujemy malowanie ścian, to przede wszystkim odpowiednie przygotowanie pokoju. Oznacza to, że musimy wszystkie meble, akcesoria, dywany i kwiaty ulokować w bezpiecznym miejscu, a jeśli nie mamy takiej możliwości, to wystarczy je zabezpieczyć folią malarską, oczywiście w ustawione w odpowiedniej odległości od ścian. Jeżeli w grę wchodzi również malowanie sufitu, to powinniśmy szczególnie zadbać o to, żeby nam nie przeszkadzały podczas remontu.