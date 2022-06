Samodzielne układania posadzki krok po kroku!

Istnieje kilka rodzajów posadzek, które różnią materiały z jakich są wykonane i sposób w jaki są one połączone. Przede wszystkim posadzka może być wykonana z gliny, zaprawy cementowej, zaprawy gipsowej, wapiennej, może to być też wykładzina dywanowa lub posadzka z tworzyw sztucznych – wybierając taki typ, decydujemy się na posadzki bezspoinowe. Jeśli wolimy posadzki złożone z różnych elementów, możemy wybrać popularne płytki ceramiczne, płyty kamienne, panele, deski podłogowe – to są jedne z częściej wybieranych materiałów. Oprócz tego możemy zdecydować się na posadzki mozaikowe, które są złożone z wielu elementów, ale za te lepiej się samodzielnie nie brać, ponieważ ogrom pracy, która wymaga wprawy i zwrócenia uwagi na detale, może być przytłaczający. Ostatni rodzaj posadzki, to typ żywiczny, który możemy zobaczyć na zdjęciu – jest to posadzka na bazie żywic epoksydowych, oprócz tego znajdziemy też posadzki złożone z połączenia żywić poliuretanowych, metaakrylowych i różnych kruszyw. Taki wybór gwarantuje, że podłoga będzie trwała przez lata, odporna na uszkodzenia mechaniczne i dodatkowo jest łatwa w czyszczeniu, jednak do niej również lepiej jest zawołać fachowców, którzy odpowiednio zajmą się surowcem.