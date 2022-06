Willa o dwóch obliczach!

Na homify często proponujemy Wam wycieczki w najdalsze zakątki globu. Nieraz zastanawiamy się wspólnie, jak egzotyczne budowle wypadłyby w polskim klimacie. Czy kluczowa dla ich efektowności jest niesamowita lokalizacja, czy też niektóre z rozwiązań możemy podpatrzeć i wprowadzić u siebie z sukcesem? Zdania są podzielone! Niektórzy uważają, że odwołania do lokalnej architektury zawsze sprawdzają się najlepiej, inni wciąż szukają sposobów, aby się wyróżnić i nie obawiają się posądzeń o ekscentryczność. Cytować oczywiście też można w różny sposób. Decyzja o tapecie w etniczny wzór to nie wybór projektu domu nawiązującego do japońskiej pagody…

Dzisiaj będziemy mieli okazję przyjrzeć się, jak indonezyjskie inspiracje sprawdziły się w Wielkiej Brytanii. Klient studia architektury Baufritz marzył o gniazdku, które manifestując jego miłość do tropików, do Bali w szczególności, będzie jednocześnie wpisywać się w okoliczną architekturę. Chyba nie musimy tłumaczyć, że było to ogromne wyzwanie dla naszych ekspertów!

Czy nasi architekci wyszli z tej próby zwycięsko? Zaraz się o tym przekonamy…