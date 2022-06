Nietypowy dom w kamieniu!

Stare kamienne ruiny zagubione pośród zieleni to idealne miejsce na romantyczny spacer czy też chwilę samotnej zadumy, jednak my zdecydowanie preferujemy, kiedy wiekowe budynki są spektakularnie odnawiane i na nowo zaczynają nam służyć. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was rustykalny projekt z Portugalii. Piękne mury starej zabudowy zostały całkowicie odnowione tak, by spełnić marzenie właścicieli o stworzeniu przytulnego gospodarstwa agroturystycznego. Znajdziemy tutaj kilka niezależnych członów, które zachwycą nas połączeniem uroków przeszłości ze współczesnym, minimalistycznym projektowaniem. Za tę perełkę odpowiada studio architektury z Porto – ABProjectos.

Jeśli marzy Wam się zamieszkać blisko natury, to te budynki wciśnięte z zielone zbocze z pewnością skradną Wam serce…