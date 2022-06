Modne kolory ścian 2015/2016 !

Betonowa ściana to nie koniecznie płyty. By osiągnąć efekt betonowej ściany często wykorzystuje się betonową farbę strukturalną. Ten modny kolor ścian jest dość zimny i surowy. By beton prezentował się najlepiej, warto połączyć go z jasnymi, gładkimi ścianami. Taki ruch pozwoli na wyostrzenie efektu betonu we wnętrzu. Dodatkowo, żeby to wnętrze stało się przytulne warto użyć drewnianych dodatków. Zwłaszcza na podłogach.