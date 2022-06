Ikona stylu!

Stworzenie domu jednorodzinnego to wbrew pozorom wcale nie jest łatwe zadanie dla architekta. Przyszli mieszkańcy oczekują przeważnie raczej dyskretnego projektu, który jednak odda ich charakter. Dzisiaj zobaczymy jak z projektem domu dla trzyosobowej rodziny poradzili sobie profesjonaliści ze studia Corneille Uedingslohmann Architekten. Obejmował on nie tylko budynek w dzielnicy Kolonii Sürth, ale także wszystkie wbudowane meble oraz udogodnienia na świeżym powietrzu.

Dom jednorodzinny, który zaraz poznamy jest prosty, nowoczesny, beztroski, charakteryzują go proste, czyste linie. Powstało dzieło cudownie nieskomplikowane, eleganckie lecz idealne do wypełnienia go rodzinnym ciepłem. Jesteśmy pewni, że wielu z Was z chęcią by zamieszkało właśnie w takim budynku!