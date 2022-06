Mały przedpokój na 7 różnych sposobów!

Urządzenie przedpokoju powinno być równie istotnym zadaniem co zaprojektowanie reprezentatywnego salonu, ponieważ jest to także bardzo ważne pomieszczenie, które robi pierwsze wrażenie na gościach – dobre lub złe oraz jest wizytówką mieszkańców. A według bardzo mądrej myśli: „nigdy nie zrobisz drugi raz dobrego pierwszego wrażenia” warto na chwilę zatrzymać się w tym przechodnim pokoju i zastanowić się nad jego aranżacją. Nie macie pomysłu jak go urządzić? Pojawiamy się z pomocą i prezentujemy poniżej propozycje wyjątkowych przedpokojów w siedmiu różnych stylizacjach. Coś dla niezdecydowanych, albo szukających własnego stylu.

Przedpokój to swego rodzaju preambuła do całej treści jakim jest wystrój domu. Musi zgadzać się z resztą, być przemyślany i funkcjonalny. Czego nie powinno w nim zabraknąć? Zobaczcie w Katalogu Inspiracji Ławeczka do przedpokoju – 9 pomysłów. Zapraszamy!