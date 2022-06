Dom pasywny, dom przyszłości!

Projektowanie z myślą o środowisku powoli staje się normą – bardzo nas to cieszy! Architekci proponują domy z prefabrykatów, co ogranicza generowanie odpadów do absolutnego minimum, z naturalnych materiałów, ze zbiornikami na wodę deszczową, z panelami słonecznymi czy też kominkami na biomasę. W kuchniach coraz częściej przeznaczmy dodatkowe miejsce na segregację odpadów. Jeśli chcemy zatroszczyć się o Matkę Naturę, to w dniu dzisiejszym stoi przed nami ogrom możliwości! Ekologiczny dom często jest gwarancją niskich rachunków za prąd i wodę. Jednym z przykładów dbania o środowisko może być decyzja o budowie domu pasywnego. O co dokładnie chodzi? Zaraz się przekonamy…

W dzisiejszym Katalogu Inspiracji pod lupę weźmiemy bowiem dom pasywny z Bertange w Luksemburgu. Tym projektem profesjonaliści ze studia Setinmetzdemeyer Architectes udowadniają, że projektowanie ekologiczne nie musi wykluczać wysmakowanych, zaskakujących wnętrz!

Z pomocą zdjęć Catherine Thiry przenieśmy się do Luksemburga…