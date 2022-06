Luksusowa eko-rezydencja!

Kiedy nowoczesna architektura powstaje w cieniu prastarych drzew, to możemy być pewni zachwycających efektów! Uwielbiamy domy, których projekty wpisują się w otaczający je krajobraz, tworzą z nim jedność. Bryła budynku może albo stać się częścią tkanki krajobrazu bez żadnej ujmy dla swojej formy, a wręcz przeciwnie. Dzisiaj pokażemy Wam niezwykły dom z Hyde Parku, luksusowej dzielnicy Johannesburga. Czeka nas zatem podróż do dalekiej RPA! Zapewniamy, że będzie warto – studio architektury Daffonichio & Associates stworzyło bowiem rezydencję, w której miłość do natury spotyka umiłowanie nowoczesności..

Czy rozwiązania z południowego końca Afryki sprawdziłyby się w Polsce? Odpowiedź na to pytanie pozostawimy Wam…