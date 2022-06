6 świetnych sposobów na wykorzystanie balkonu!

W starszych blokach zazwyczaj nie mamy tego problemu, ponieważ każdy balkon znajduje się pod innym balkonem, więc jest on zasłonięty – oczywiście oprócz tego na ostatnim piętrze. Jednak w przypadku innych balkonów brak zadaszenia może stanowić problem, szczególnie, gdy chcemy z niego skorzystać podczas nawet delikatnego deszczu. Ten problem znają szczególnie palacze, którzy chcieliby wyjść na papierosa, ale mają do wyboru moknięcie lub palenie pod parasolką – oba wyjścia nie są najlepszym rozwiązaniem. Co tak właściwie możemy zrobić? Pierwszą opcją jest zamontowanie dodatkowego dachu, który będzie stałym dodatkiem do balkonu. Jednak nie zawsze mamy na to chęć, czas i możliwości, a poza tym niektórzy z pewnością wolą łapać promienie słoneczne na balkonie w lecie, czego nie będą mogli robić pod zadaszeniem. Innym wyjściem jest rozsuwana markiza – możemy ją składać i rozkładać zależnie od pogody, chroni przed słońcem i deszczem. Markiza sprawdzi się w przypadku mniejszych balkonów, zaś zamontowany dach wsparty na belkach lub innych kolumnach – to odpowiedni wybór dla większych balkonów.