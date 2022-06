Odkrywamy tajemnice garnków na indukcję!

W dzisiejszych czasach niemal w każdym domu tradycyjne kuchenki palnikowe zastąpione zostały przez płyty indukcyjne. Są one łatwe w użyciu, wyglądają niezwykle nowocześnie i naprawdę bardzo łatwo utrzymać je w czystości. Jednak jak każdy sprzęt gospodarstwa domowego, wymagają one pielęgnacji, a co najważniejsze odpowiedniego użytkowania. Nawet te najdroższe i najwyższej jakości płyty indukcyjne nie są niezniszczalne, dlatego niezwykle ważne jest, by poznać wszystkie zasady korzystania z domowych sprzętów. Wiedza ta pozwoli nam korzystać z nich w najbardziej efektywny i ekonomiczny sposób, a co najważniejsze – pozwoli cieszyć się nimi, jak najdłużej. Przy użytkowaniu kuchennych płyt indukcyjnych bardzo ważne są odpowiednie garnki. Czym zatem powinniśmy kierować się przy ich wyborze? Sprawdźmy to!