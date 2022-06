Dom na wsi z elementem zaskoczenia!

Z tej perspektywy wydawać by się się mogło, że mamy do czynienia z małym drewnianym domkiem z interesującą werandą. Jak zaraz się okaże – nic bardziej mylnego! Moduł, który teraz oglądamy łączy się werandą z pozostałymi częściami domu. Został on pokryty deskami z surowego drewna, zdążyły one już już nabrać charakterystycznego srebrno-szarego koloru. Idealnie kontrastują z nim czerwone drzwi. Zarówno do nich, jak i do werandy wrócimy tuż przed zakończeniem spaceru. Teraz pora odkryć, jak wygląda ranczo w pełnej okazałości…