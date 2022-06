Oaza spokoju i harmonii

Pozostając w tym samym otwartym założeniu, ale kierując nasze kroki w inną stronę, przechodzimy do salonu. To idealne miejsce do spędzania czasu i rozwijania pasji, na przykład do muzyki. Możemy nawet wyobrazić tu sobie prywatny bal, drewniana podłoga wydaje się być idealnym parkietem do tańca.