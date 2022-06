Łazienka w drewnie – 11 aranżacji

Czy w ogóle drewno nadaje się do łazienki? Na pewno część z Was pomimo zaufania do drewna, nie do końca ma zaufanie co do tego, że łazienka w drewnie jest praktyczna. I wcale niepotrzebne są te wątpliwości. Ponieważ wbrew wszystkiemu i wszystkim, drewno bardzo dobrze może sprawdzić się w wilgotnych pomieszczeniach. Jest jednak parę kwestii, o których należy pamiętać, aby łazienka w drewnie została właściwie i trwale wykończona. Przede wszystkim parametry. Bezwzględnym do zapamiętania parametrem drewna jest skurcz oraz ściśle powiązana z nim stabilność drewna. W warunkach o podwyższonej wilgotności pomieszczenia stosować należy drewno słabo kurczliwe. Dzięki niskiej kurczliwości drewno po zamontowaniu nie będzie pracować, to znaczy zmieniać swoje parametry pod wpływem wilgoci. Łazienka w drewnie będzie więc wykonana z egzotycznych materiałów takich jak teak, iroko, merbau, doussie, lapacho, badi, wenge, jatoba i cedr. Natomiast osoby przywiązane do polskich gatunków mogą sięgnąć po rodzimy dąb, buk lub modrzew.