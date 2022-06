Balkon – loggia w 14 odsłonach

Balkon typu loggia to urocze miejsce, które najczęściej zdarza się w mieszkaniach. W przeciwieństwie do balkonu, loggia jest wyrównana z licem elewacji i zabudowa aż z trzech stron. Choć niektórzy mogą podchodzić do tego rozwiązania z rezerwą, to jednak jest to bardzo ciekawe miejsce do aranżacji, które można wykorzystać na wiele sposobów. W domach o wiele rzadziej ją stosujemy – w większości przypadków stawiamy na tarasy i balkony. Jednak przy okazji budowy domu warto rozważyć wszystkie możliwości, poznać wszelkie za i przeciw każdej alternatywy, aby podjąć w pełni świadomą decyzję. Loggia jest miejscem, którego zabudowę można w bardzo ciekawy sposób zaaranżować – przeszklenia, okna, drzwi balkonowe, panele a nawet zasłony. Można ją również zabudowywać na różne sposoby – w mniejszym bądź większym stopniu. Ciekawym pomysłem na kompromis jest połączenie obu rozwiązań w jedno – możemy część powierzchni zadaszyć w taki sposób, aby powstała loggia, nie kończąc w tym miejscu, dalej poprowadzić powierzchnię podłogi poza zadaszenie i tą metodą otworzyć taras na ogród. W ten sposób możemy korzystać z tego miejsca zarówno w ciepłe jak i w zimne dni. Loggia może stanowić ciekawe i wyjątkowe przedłużenie naszego wnętrza – strefę pośrednią łączącą w jedno – strefę wewnętrzną oraz zewnętrzną naszego domu czy mieszkania.