Czarna kuchnia – 10 aranżacji

Coraz więcej czerni przewija się w naszym wnętrzach. Coraz częściej i na coraz większych przestrzeniach zaczynamy z nią eksperymentować. Aby właściwie zrozumieć całe zamieszanie, spróbujmy najpierw dowiedzieć się czegoś więcej o czerni. Kolor ten kojarzy się i stanowi symbol władzy, wytrzymałości. Oznacza moc oraz trwałość, ale także elegancję i inteligencję – nadaje się więc dla indywidualistów o mocnym charakterze, ale nie tylko. Bo kojarzy nam się z czymś oryginalnym i luksusowym, więc każdy kto lubi takie skojarzenia dobrze będzie czuł się z kolorem czarnym. Wszystko chyba dość jednoznacznie tłumaczy skąd coraz większa popularność tego koloru. W swej podróży więc po naszych wnętrzach śmiało wkracza również do kuchni, dlatego to czarna kuchnia będzie tym razem królować wśród przygotowanych przez nas aranżacji. Czarna kuchnia będzie zarówno w całości jak i we fragmentach – pokażemy ją na dziesięć różnych sposobów – będzie to czerń w ciekawych zestawieniach kolorystycznych i materiałowych oraz nie mniej interesujących pomysłach na miejsce, gdzie można wykorzystać ten kolor we wnętrzu Waszej kuchni. Mamy nadzieję, że to wszystko będzie Wam smakowało co najmniej tak dobrze jak nam!