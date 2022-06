Pomysły na kolory w kuchni!

Kolory w kuchni to ciekawy temat. Zazwyczaj korzystamy z bieli lub drewna mocno ograniczając możliwości jakie daje nam szeroka paleta dostępnych barw. A szkoda, bo nawet małe przestrzenie mogą czuć się dobrze wśród kolorów. Oczywiście zadanie do najłatwiejszych nie należy – im więcej barw tym prościej o pomyłkę. Łączenie kolorów to sztuka, pojawia się również ryzyko, że po jakimś czasie nam się znudzą czy przestaniemy się po prostu nim cieszyć. Stąd nasze chroniczne uzależnienie od uniwersalnej bieli. Czasem też decydujemy się na nią, bo nie do końca mamy pomysł na kolorową alternatywę. Te wszystkie nie chcemy tym razem zamienić w tak . Przygotowaliśmy dla Was propozycje aranżacji, które w różnym stopniu i w różny sposób wykorzystują kolory w kuchni. Temat stworzyliśmy z myślą o tym, aby lekko zreinterpretować nasze myślenie o barwach we wnętrzu – kolor nie musi być dosłowny, może być pewnym dopowiedzeniem, dodatkiem czy łączeniem mniej kolorowych barw. Warto mieć to na uwadze, gdy kolejny raz nogi bezwiednie zaprowadzą nas przed półkę z białą farbą. Zasady, o których Wam poniżej nieco więcej opowiemy równie dobrze sprawdzą się w każdym innym pomieszczeniu. Kolory w kuchni będą więc pretekstem, który wykorzystamy do tego, aby zachęcić Was do korzystania z kolorów zawsze – nie tylko w kuchni.