Kuchnia na poddaszu – pomysły na aranżacje

Kompozycja tej aranżacji to kuchnia na poddaszu, która wylądowała na jego środku. Miejsca pod skosami zostały zabudowane szafkami i urządzeniami kuchennymi, natomiast na środku tego pomieszczenia rozgrywa się prawdziwa kuchenna batalia ze wszystkim niezbędnymi do tego przyrządami. Kuchenka, zlewozmywak, stół roboczy i blat jadalniany zajęły strategiczne miejsca tego wnętrza. Warto zwrócić uwagę na to jak w wyjątkowo ergonomicznym ułożeniu pozostały zlew oraz kuchenka – od jednego do drugiego dzieli nas dosłownie jeden obrót. To relacje tych właśnie dwóch przedmiotów są jednymi z najważniejszych w urządzaniu przestrzeni kuchennej. Dlatego cenne jest zapamiętanie faktu, że im bliżej zlewozmywak będzie kuchenki tym wygodniej będzie dla Was.